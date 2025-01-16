На Богатырском проспекте в Петербурге устранили вытекание воды

У всех жильцов есть горячее и холодное водоснабжение На Богатырском проспекте, в доме 8 в Петербурге, где ранее произошло технологическое нарушение на водоводе диаметром 1000 миллиметров, устранили вытекание воды.
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