Avia.pro - СМИ В подмосковных Мытищах разгорелся скандал вокруг обелиска «Воин-освободитель» на улице Мира.
В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы
Комментарии
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Анна Эржибова
Ага,вы ещё не поняли что им наскхм на всё и вся,а за своих они даже полицая с путиным порвут,клали они вообще на рфи и культуру
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33 мин.
Анна Эржибова
А толку?одного выкинули десять таких закинули,если выкидывать то толпой даже те кто якобы с "паспортом рфи" вагонами увозить и желательно за их счёт своих баев,а не за наш
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29 мин.
Балу -
Соскучились, видать, чурбанята по кишлаку, по арыку, по баранам с ишаками... Надо помочь им поехать на родину... Предлагаю каждому россиянину скинуться и дать всем чурбанам по хорошему пинку!... Чтоб у них сраки пылали... И чтоб они сами в Россию не лезли, и другим рассказали, что они - обезьяны и дикари и нечего им, чурбанам, в России делать...
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14 сек.
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