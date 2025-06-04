В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

Анна Эржибова Ага,вы ещё не поняли что им наскхм на всё и вся,а за своих они даже полицая с путиным порвут,клали они вообще на рфи и культуру

Анна Эржибова А толку?одного выкинули десять таких закинули,если выкидывать то толпой даже те кто якобы с "паспортом рфи" вагонами увозить и желательно за их счёт своих баев,а не за наш