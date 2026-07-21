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The WalkDown

The WalkDown

The WalkDown E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! cliftonwenzl The WalkDown peice is at a key lev When price hits a key level of resistance and begins a WalkDown (a structured step-by-step decline characterized by lower highs and lower lows), it signals that supply is firmly taking control over demand.

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