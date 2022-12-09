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Семенов об «Ахмате» при Талалаеве: «Два года вся команда жила в стрессе, подводные течения постоянно. Тяжелый период»

Семенов об «Ахмате» при Талалаеве: «Два года вся команда жила в стрессе, подводные течения постоянно. Тяжелый период»

Андрей Семенов высказался о бывшем главном тренере «Ахмата» Андрее Талалаеве. — Какие у вас отношения с Талалаевым? — Никаких.

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