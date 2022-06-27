«Никогда не прощу себя за это!»: о каком поступке принц Гарри будет сожалеть всю свою жизнь?

Кого из своих сыновей принцесса Диана любила больше — Уильяма или Гарри? Королевские эксперты говорят, что младшему сыну супруга принца Чарльза всегда уделяла больше внимания: ей нравилось находить у него много черт характера, столь похожих на неё.