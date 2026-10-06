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Во вторник эталонный (маркерный) сорт нефти, добываемой в Северном море - BRENT, торгуется на уровне 100 USD за баррель

Во вторник эталонный (маркерный) сорт нефти, добываемой в Северном море - BRENT, торгуется на уровне 100 USD за баррель

Российская нефть марки URALS торгуется вблизи 115 долларов за баррель, дисконт к маркерному сорту BRENT составляет 8-15 долларов.

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