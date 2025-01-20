На арену в Петербурге вернули салфетницу-талисман фигуристки Мураевой

Об этом сообщила сама спортсменка Пропавшую салфетницу-талисман российской фигуристки Софьи Муравьевой вернули на стадион «Юбилейный» в Петербурге, где проходил чемпионат РФ по прыжкам, рассказала спортсменка в своем телеграм-канале.
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