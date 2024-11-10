Трамп опроверг возвращение Помпео в свою администрацию

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Избранный президент США Дональд Трамп опроверг публикации СМИ о том, что он собирается назначить министром обороны Майка Помпео, во время первого срока республиканца занимавшего пост госсекретаря.
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