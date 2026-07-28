Житель Алтайского края устроил смертельное ДТП, пытаясь спуститься с горы Синюхи

Жителя Алтайского края обвиняют в смертельном ДТП на горе Синюхе. При спуске с вершины он не смог остановить авто с незаведенным двигателем, из-за чего произошла авария, в которой погиб пассажир, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
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