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Газета.ру

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Мосийчук: хотел бы, чтобы Украину возглавил политик, аналогичный Путину

Мосийчук: хотел бы, чтобы Украину возглавил политик, аналогичный Путину

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом), что хотел бы, чтобы Украину возглавил политик, подобный президенту России Владимиру Путину.

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