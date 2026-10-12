Мосийчук: хотел бы, чтобы Украину возглавил политик, аналогичный Путину

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом), что хотел бы, чтобы Украину возглавил политик, подобный президенту России Владимиру Путину.
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