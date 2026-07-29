Пианист Элси Варандо исполнит произведения Баха, Бородина, Скрябина и Денисова на фестивале «Выше звука» в Архызе

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) готовит специальный подарок для гостей курорта Архыз и участников Фестиваля музыки и науки «Выше звука»: 13 августа в рамках фестиваля в Большом конференц-зале САО РАН состоится концерт-лекция «Больше, чем музыка: точка пересечения искусства и науки».