Культуромания
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Культуромания

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Пианист Элси Варандо исполнит произведения Баха, Бородина, Скрябина и Денисова на фестивале «Выше звука» в Архызе

Пианист Элси Варандо исполнит произведения Баха, Бородина, Скрябина и Денисова на фестивале «Выше звука» в Архызе

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) готовит специальный подарок для гостей курорта Архыз и участников Фестиваля музыки и науки «Выше звука»: 13 августа в рамках фестиваля в Большом конференц-зале САО РАН состоится концерт-лекция «Больше, чем музыка: точка пересечения искусства и науки».

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