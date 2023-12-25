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Из гламура в Коломну: сын Сергея Зверева пожаловался на нищету

Из гламура в Коломну: сын Сергея Зверева пожаловался на нищету

Когда-то шоумен Сергей Зверев усыновил из детского дома мальчика. Назвав ребенка в честь себя, Сергеем, звездный родитель рассчитывал, что сын пойдет по его стопам: окунется в мир шоу-бизнеса и станет блистать на сцене.

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