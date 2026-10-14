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Мингаз после поражения от ФК «10»: «Мы обыграли их по-футбольному в том году и сейчас выиграли по-футбольному»

Полузащитник «Броуков» Артем Мингазов высказался после поражения от ФК «10» (1:2) в первом четвертьфинале WINLINE Кубка Лиги.

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