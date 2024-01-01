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Военное обозрение

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Российские войска выровняли фронт по южному Очеретинскому транспортному узлу, продвинувшись севернее Авдеевки

Российские войска выровняли фронт по южному Очеретинскому транспортному узлу, продвинувшись севернее Авдеевки

Охват Авдеевки российской армией продолжается.

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