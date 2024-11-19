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Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал женщин рожать сварщиков

Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал женщин рожать сварщиков

На Урале, в Свердловской области, не хватает квалифицированных рабочих строительных специальностей. Оригинально призвал решить вопрос глава фонда капитального ремонта уральского региона Станислав Суханов.

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