Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал женщин рожать сварщиков

На Урале, в Свердловской области, не хватает квалифицированных рабочих строительных специальностей. Оригинально призвал решить вопрос глава фонда капитального ремонта уральского региона Станислав Суханов.
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