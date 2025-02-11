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Чтобы никого не обидеть: в Google рассказали, для кого на картах будет отображаться «Мексиканский», а для кого «Американский» залив

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В Google решили прибегнуть к дипломатии, чтобы снизить градус напряженности между США и Мексикой.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ВСЕГДА  был ,,МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ,, , так исторически сложилось и  НЕУМЕСТНО МЕНЯТЬ  НАЗВАНИЯ по какой либо и чей либо  ПРИХОТИ  ...!!!
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