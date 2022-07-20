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Как и зачем люди ломают себе уши за свои же деньги

Как и зачем люди ломают себе уши за свои же деньги

Проливаем свет на один из самых необычных мужских трендов. Недавно в Телеграме завирусился канал, на котором за умеренную плату можно получить инструкцию, как правильно сломать себе уши.

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