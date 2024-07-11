Трёх граждан Евросоюза задержали за незаконное проникновение на территорию космодрома Байконур Трое европейских граждан задержаны за незаконное проникновение на территорию космодрома Байконур.
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Трёх граждан Евросоюза задержали за незаконное проникновение на территорию космодрома Байконур Трое европейских граждан задержаны за незаконное проникновение на территорию космодрома Байконур.
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