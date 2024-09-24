Бычка-копилку сдал на нужды СВО 9-летний Данила из Усть-Тарки

Данила Ерофеев пришел в штаб «Народного фронта» с увесистым фарфоровым бычком. Как сообщают в газете «Знамя труда» Усть-Таркского района, по дороге у бычка обломался рог, но копилку все равно придется разбить ради содержимого.
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