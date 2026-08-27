В Рязани задержали 18-летнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерки миллион

РЯЗАНЬ, 27 августа, ФедералПресс. Полицейские задержали 18-летнего студента колледжа из Омска, который выступал в роли курьера в схеме телефонного мошенничества, жертвой которого стала 74-летняя жительница Рязани.
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