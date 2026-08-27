ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

В Рязани задержали 18-летнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерки миллион

В Рязани задержали 18-летнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерки миллион

РЯЗАНЬ, 27 августа, ФедералПресс. Полицейские задержали 18-летнего студента колледжа из Омска, который выступал в роли курьера в схеме телефонного мошенничества, жертвой которого стала 74-летняя жительница Рязани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии