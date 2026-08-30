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7дней.ru

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«Ты супер!» возвращается на НТВ: 48 юных звезд снова выйдут на сцену

«Ты супер!» возвращается на НТВ: 48 юных звезд снова выйдут на сцену

Участники прошлых сезонов покажут, как изменилась их жизнь за эти годы. На телеканале НТВ 6 сентября стартует новый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!».

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