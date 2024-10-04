Популярная блогерша снялась обнаженной

Популярная датская фэшн-блогерша Жозефина Хаанинг Йенсен показала фанатам откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).