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Кто может не платить за капремонт на законных основаниях, рассказали в прокуратуре

Кто может не платить за капремонт на законных основаниях, рассказали в прокуратуре

Кто может не платить за капремонт на законных основаниях, рассказали в прокуратуреВ прокуратуре края рассказали, кто может либо снизить плату, либо вообще не платить за капремонт жилого дома на совершенно законных основаниях.

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