В День Победы по Иркутску запустят праздничный трамвай с песнями

9 мая в Иркутске на улицы города выйдет открытая платформа «Праздничный трамвай». Инициативу воплотили сотрудники МУП “Иркутскгортранс”, отдавая дань памяти героическим подвигам воинов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.
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