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Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп

Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров является одним из владельцев сети мошеннических колл-центров .

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