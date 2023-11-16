РЭО и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили развитие отрасли обращения с отходами в регионе и детали инвестиционных проектов по созданию перспективных объектов, а также подписали соглашение о сотрудничестве.