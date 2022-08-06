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В Нагорном Карабахе обстреляны позиции Армии обороны

В Нагорном Карабахе обстреляны позиции Армии обороны

Yerevan․Today Rus со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Республики Арцах (Нагорный Карабах — ЦГ) сообщает, что минувшей ночью, с 5 на 6 августа, на ряде отдельных участков линии соприкосновения азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня.

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