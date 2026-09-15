Суд обязал Уссурийскую таможню вернуть 342 540 рублей за Nissan Qashqai

Режевской городской суд Свердловской области обязал Уссурийскую таможню Дальневосточного таможенного управления ФТС России вернуть местной жительнице Наталье излишне уплаченные таможенные платежи.
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