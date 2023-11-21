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Эксперт: На Авдеевском направлении сложилась негативная обстановка для ВСУ, падение обороны неизбежно

Эксперт: На Авдеевском направлении сложилась негативная обстановка для ВСУ, падение обороны неизбежно

Последние несколько месяцев самые ожесточенные схватки в зоне проведения СВО наблюдаются на Авдеевском направлении.

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Комментарии
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виталий панов
Интересно какое количество укронацистов окажется в котле?Большая братская могила должна получится,при условии-в плен не брать!
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15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Да, Вы правы! В плен этих брать нельзя.За эти годы, сколько горя эти укрофашисты принесли народу Донбасса. Там наверняка находятся самые отпетые укрофашисты и их никогда и никто не перевоспитает.Вот прямо сейчас им можно предъявить ультиматум о капитуляции. Дать небольшой срок для принятия решения.Если ультиматум не будет исполнен в этот срок, то затем не должно быть не одного пленного. Этим решением, российская армия облегчит в дальнейшем для себя лучшие условия для ликвидации ВСУ. Укрофашисты будут знать в дальнейшем, что если им предъявлен ультиматум о сдаче в плен и если этот ультиматум не будет выполнен, то никто их в дальнейшем в плен брать не будет. Я думаю это условие, очень сильно облегчит действия, в дальнейших сражениях с боевиками ВСУ для нашей армии, ликвидацию ВСУ и сохранит жизни нашим бойцам.
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15 час.
Евгений Мангуш
&quot;САМЫЙ КРУПНЫЙ&quot; специалист у Европе - Зимовский. тьфу.
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11 час.

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