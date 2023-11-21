Эксперт: На Авдеевском направлении сложилась негативная обстановка для ВСУ, падение обороны неизбежно

ЛК

Любовь Кузьмина

Да, Вы правы! В плен этих брать нельзя.За эти годы, сколько горя эти укрофашисты принесли народу Донбасса. Там наверняка находятся самые отпетые укрофашисты и их никогда и никто не перевоспитает.Вот прямо сейчас им можно предъявить ультиматум о капитуляции. Дать небольшой срок для принятия решения.Если ультиматум не будет исполнен в этот срок, то затем не должно быть не одного пленного. Этим решением, российская армия облегчит в дальнейшем для себя лучшие условия для ликвидации ВСУ. Укрофашисты будут знать в дальнейшем, что если им предъявлен ультиматум о сдаче в плен и если этот ультиматум не будет выполнен, то никто их в дальнейшем в плен брать не будет. Я думаю это условие, очень сильно облегчит действия, в дальнейших сражениях с боевиками ВСУ для нашей армии, ликвидацию ВСУ и сохранит жизни нашим бойцам.