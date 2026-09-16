Bloomberg: в ФРГ расконсервируют медбункеры из-за «российской угрозы»

Германия подготавливает свои больницы к размещению большого количества раненых в случае боевых действий с Россией.
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