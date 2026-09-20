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Мировое обозрение

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«Бесятся и сходят с ума»: Шеремет ответил Каллас на призыв не признавать выборы в России

«Бесятся и сходят с ума»: Шеремет ответил Каллас на призыв не признавать выборы в России

Призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза не признавать результаты выборов в России вызвал резкую реакцию в Москве.

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