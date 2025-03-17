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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Ан по семейным причинам не смог приехать на празднование 40-летия российского шорт-трека в Москве

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. 16 марта в московском ледовом дворце «Крылатское» прошло гала-шоу, посвященное 40-летию отечественного шорт-трека.

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