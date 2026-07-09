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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Роналду нужно было выпускать со скамейки, Неймар не работает как раньше. Я не брал бы на ЧМ обоих, без них Португалия и Бразилия 100% прошли бы дальше». Экс-форвард Венесуэлы Морено о ЧМ

Экс-форвард сборной Венесуэлы Алехандро Морено порассуждал о том, прошли бы Бразилия и Португалия дальше на ЧМ-2026 без Неймара и Роналду.

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