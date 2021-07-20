Первая партия БМП-1 из Греции скоро отправится в Египет

Как отмечается, в ходе работ на башне, вооруженной 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", теперь предусмотрен монтаж противотанкового управляемого ракетного комплекса "Конкурс".
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