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В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

24.05.2025 Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил:"23 мая расчётами ОТРК «Искандер» нанесён групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту.

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