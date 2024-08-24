24 августа 2024 года, Всероссийская акция «Ночь кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино состоится уже в девятый раз.
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24 августа 2024 года, Всероссийская акция «Ночь кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино состоится уже в девятый раз.