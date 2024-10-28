Над Донецком и Макеевкой за неделю сорваны 102 атаки беспилотников ВСУ

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» в течение прошедшей недели сорвала 102 террористические атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой.
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