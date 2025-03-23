КНР репетирует «космические бои» спутников на орбите

В последнее время КНР начала активно проводить различные эксперименты на околоземной орбите, в том числе репетировать «космические бои» между спутниками в рамках расширения своих военных возможностей в данной среде.
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