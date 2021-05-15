Спутник

235 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Филатов
    Как обычно 3:0 в пользу Бельгии любимый наш счётБукмекеры дали пр...
  • Псевдоним Псевдонимов
    Просто у Бельгии больше классных футболистов в каждой линии. А у России только Головин игрок европейского уровня, Чер...Букмекеры дали пр...
  • Walery
    Помню - в 18 году Смолов пробил мимо ворот и, и не схватился за голову, напротив глупо улыбался... Может быть... е...Букмекеры дали пр...

22 000 км с новым Hyundai Solaris: есть замечание!

22 000 км с новым Hyundai Solaris: есть замечание!

Hyundai Solaris, 1.6 (123 л.с.), А6 Изготовитель — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Россия Год выпуска — 2020 В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2020 года Пробег на момент отчета — 22 000 км Весенняя генеральная уборка преподнесла сюрприз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх