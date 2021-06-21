На матчи в Катаре смогут попасть только вакцинированные болельщики

Правительство Катара, где в 2022 году состоится чемпионат мира по футболу, потребует от болельщиков сделать прививки от коронавируса, об этом заявил в воскресенье, 20 июня, премьер-министр страны шейх Халид бин Халифа бин Абдель Азиз Аль Тани.