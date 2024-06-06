В Кемерово из-за ДТП двух трамваев пострадало более 60 человек

Рано утром на Логовом шоссе в городе Кемерово произошла серьезная авария с участием трамвая. Около 200 пассажиров находились в салоне транспортного средства, когда у него, согласно предварительным данным, неожиданно отказала тормозная система.
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