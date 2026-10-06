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Царьград

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Шестеро кубанцев осуждены за вылов осетров на 7,5 млн рублей

Шестеро кубанцев осуждены за вылов осетров на 7,5 млн рублей

Приморско-Ахтарский районный суд приговорил шестерых браконьеров к срокам от 5 до 5,5 года колонии общего режима за незаконный вылов в Азовском море 22 русских осетров и 10 севрюг.

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