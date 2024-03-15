Врач объяснила, почему нельзя отсыпаться по выходным

МОСКВА, 15 марта, ФедералПресс. Врач-фармацевт Дебора Ли заявила, что привычка отсыпаться по выходным мешает полноценно отдыхать, способствует накоплению еще большей усталости и появлению проблем со здоровьем.
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