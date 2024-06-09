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В Беларуси заявили о планах на матч-реванш с Россией: «Главное – эмоции. Даже игра в Минске их дала. В Венгрии мы играем при пустых трибунах. Какие тут эмоции?»

Первый товарищеский матч прошел в Минске и закончился победой России со счетом 4:0. – Разговаривали с [генсеком РФС] Митрофановым относительно следующего матча сборных России и Белоруссии, теперь уже на нашей территории? – Мы сразу обговаривали, что будет матч-реванш.

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