Израиль будет игнорировать требования США по выводу войск Израиль не будет выводить свои войска ни с одной из занятых территорий.
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Израиль будет игнорировать требования США по выводу войск Израиль не будет выводить свои войска ни с одной из занятых территорий.
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