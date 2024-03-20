Advance: Запад не может повлиять на отношения между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, поздравивший Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, наглядно продемонстрировал, что Запад не способен оказать какое-либо влияние на отношения между Москвой и Нью-Дели.
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