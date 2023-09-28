Евразист Ногинский заявил, что Пашинян отказался о проживающих в Нагорном Карабахе армян

Указ главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о прекращении существования данного гособразования является логичным следствием заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании данного региона территорией Азербайджана.
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