Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Евразист Ногинский заявил, что Пашинян отказался о проживающих в Нагорном Карабахе армян

Евразист Ногинский заявил, что Пашинян отказался о проживающих в Нагорном Карабахе армян

Указ главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о прекращении существования данного гособразования является логичным следствием заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании данного региона территорией Азербайджана.

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