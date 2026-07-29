Северо-Западный университет выявил ключевую угрозу при лечении COVID-19

Исследование Северо-Западного университета выявило, что осложнения от лечения COVID-19, в частности, вентилятор-ассоциированная пневмония, стали основной причиной смертности, а сам вирус не был решающим фактором.
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