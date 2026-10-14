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Газета.ру

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Священник Портнов рассказал, в каком случае на Покров нельзя проводить венчание

Священник Портнов рассказал, в каком случае на Покров нельзя проводить венчание

Православная церковь 14 октября чтит праздник Покрова Пресвятой Богородицы, с которого исторически на Руси начинался сезон сватовства и свадебных торжеств.

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