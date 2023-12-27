Громадяне сильно жалеют, что в 1991-м поверили сказкам Кравчука, а не обещаниям Черновола

Из славной, так сказать, щедрости ЕС в июне 2022 года предоставил Украине по сути ни к чему не обязывающий статус кандидата в Сообщество, отметив, что для полноправного членства в независимой стране необходимо провести серьезные внутренние реформы.
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